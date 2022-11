La Fiorentina cala il tris e va avanti in Conference League

Ladomina in Lettonia,il tris e archivia la pratica RFS Riga nel primo tempo: viola subito avanti con Barak, nel finale in due minuti chiudono i conti Cabral e Saponara. Nella ripresa la ...(4 - 3 - 3): Terracciano 7; Venuti 6.5, Martinez Quarta 6, Igor 6.5, Terzic 6.5; Barak 7.5 (32'st Maleh sv), Mandragora 6.5 (1'st Zurkowski 6.5), Bonaventura 6.5 (1'st Bianco 6.5); Ikoné 6.La Viola vince 3-0 in Lettonia contro l'RFS ma dovrà affrontare il playoff contro una proveniente dall'Europa League, pagando lo scontro diretto deficitario contro il Basaksehir.Basta un tempo alla Fiorentina, che vince 0-3 in casa dell'RFS di Riga con tutti i gol segnati nella prima frazione.