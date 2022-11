La Fifa scrive alle Federazioni del Mondiale | il calcio sarà il protagonista della manifestazione

(Di giovedì 3 novembre 2022) La #ha scritto32partecipanti al2022 per ribadire che l’accoglienza in Qatargarantita a tutti indipendentemente da religione, sesso, orientamento sessuale e nazionalità. Molte infatti le denunce e i dubbi, da parte di numerosecirca il rispetto dei diritti umani del Qatar, come avevano fatto presenti i calciatorinazionale Australiana in un video corale. In più le rappresentative di Inghilterra, Germania, Olanda e Francia hanno deciso di indossare una fascia di capitano su cuipresente il disegnocampagna “One Love”, che ricorda la bandiera arcobaleno simbololotta Lgbtq+. La lettera, firmata da ...

In queste ore, tutte le 32 federazioni partecipanti a Qatar 2022, la Coppa del Mondo di calcio che si disputerà a Doha dal 20 novembre, stanno ricevendo una lettera della, firmata da Gianni Infantino e Fatma Samoura, rispettivamente Presidente e Segretario Generale dell'organismo che governa il calcio mondiale. La missiva contiene un appello, che si può riassumere ...Kiev poi sottolinea anche il regime oppressivo di Teheran e i diritti umani calpestati che violano gli articoli 3 e 4 delle leggi. La nazionale dell'Iran, allenata dall'ex tecnico del Real ... Mondiali in Qatar, la Fifa scrive alle squadre: "Concentriamoci sul calcio"