La crisi cambia anche la cucina A lezione di risparmio e riciclo - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

Paolinelli: 'Insegniamo ai ragazzi l'uso dei prodotti locali stagionali e le accortezze per contenere i consumi elettrici e del gas. Per farlo basta riscoprire i nostri piatti della grande tradizione .Gli effetti di unad'identità causano scelte di politica economica che hanno conseguenze ... tanto una in più o una in meno, cos'è cheL'Europa è stantia, egoista come sono egoisti i ... La crisi cambia anche la cucina A lezione di risparmio e riciclo Con la crisi energetica che l'Europa sta vivendo per via delle scelte politiche operate negli ultimi anni, e soprattutto per quelle relative alla gestione ...In chiusura del 2021 il ceo Carlos Tavares, nonostante i buoni risultati (152 miliardi di ricavi netti) aveva proferito: «Se siamo stati prudenti sull’outlook di crescita è per la crisi dei chip ...