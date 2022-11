La crescita demografica | come quella economica | non può essere infinita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Osserviamo le piramidi per età dei paesi africani: tanti giovani e pochi anziani! Passiamo all’Italia: tanti anziani e pochi giovani!mai? In Africa ci sono pochi anziani perché l’età media è bassa: si muore giovani, sono pochi a diventare anziani! In Italia, invece, viviamo a lungo, e le generazioni si sovrappongono. In ecologia, una materia che un pochino padroneggio, esiste un concetto chiave: la capacità portante, il numero massimo di individui di una specie che un dato ecosistema è in grado di sostenere. Raggiunta la capacità portante, la popolazione non può continuare a crescere perché non ci sono risorse per il surplus di individui. Si raggiunge la stabilità. Quale è il numero massimo di umani che il territorio italico può sostenere? Dopo la tragedia bellica, grazie agli aiuti del Piano Marshall e non solo, l’Italia si avviò ...