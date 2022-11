La Commissione europea riprende l' Italia | ' Ricordiamo che salvare vite in mare è un dovere' Ecco cosa sta succedendo

In questo contesto CDP ha agito come partner esecutivo dellaper l'Italia, facilitando l'accesso alle risorse europee. Com - col - ric 03 - 11 - 22 15:12:50 (0484) 5 NNNNRichiamo di Tesla Model 3 e Model S: problemi al cofano Laspiega il motivo del richiamo. Su scala, sta allertando sul sito "Safety Gate". Si tratta di vibrazioni che possono alla ...La Commissione se ne lava le mani e decide di non decidere sui migranti. Ma potrebbe sfruttare il suo potere di coordinamento per un accordo sui ricollocamenti ...Valdis Dombrovskis ricorda ai Paesi Ue dall'economia più fragile sul fronte del debito che è tempo di rigore. Un messaggio, neanche troppo implicito, all'Italia