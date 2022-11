Kvaratskhelia a Castel Volturno dopo il furto della Mini | il Napoli pubblica la reazione del georgiano sui social – FOTO

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ilnon sembra turbare Khvicha, Il calciohato alcunedelsui. Khvichaha subito unnella sua casa di Cuma, vicino a. A darne notizia in anticipo è l’edizione onlinetestata giornalistica Corriere dello Sport che scrive: “Brutta disavventura per Khvicha, che ha subito unnella sua casa di Cuma, vicino a. I ladri hanno rubato una macchina, unaCountryman. Per lui nessuna conseguenza. Il talentoha già sporto denuncia al commissariato ...

Nella giornata di oggiha presentato la denuncia per il furto presso il Commissariato di Polizia di Stato di Pozzuoli e subito dopo ha raggiunto il Centro Tecnico diVolturno ...Khvichavittima di un furto d'auto. I ladri sono penetrati la scorsa notte nell'appartamento ...di Polizia di Stato di Pozzuoli e subito dopo ha raggiunto il Centro Tecnico di...Brutta disavventura nella notte per Khvicha Kvaratskhelia. I ladri sono entrati nella notte nella sua abitazione in una zona residenziale che si trova a Cuma, nell'area flegrea. Il fuoriclasse del Nap ...Il furto della mini non sembra turbare Khvicha Kvaratskhelia, Il calcio Napoli ha pubblicato alcune foto del georgiano sui social.