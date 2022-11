Juventus | follia di mercato? | preso un colosso dalla Spagna Video

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 3 novembre 2022) Lasta cercando di chiudere un grande colpo, con lache potrebbe essere eccellente per migliorare la condizione di Madama. In questa stagione non stanno di certo mancando i problemi alla, con il ruolo del portiere che non è sicuramente una priorità per la società, ma le dichiarazioni di Szczesny che lo vogliono lontano da Torino al termine della prossima stagione obbligano la dirigenza a cercare delle alternative. AdobeLasta cercando in tutti i modi di poter risollevare una stagione davvero molto deludente fino a questo momento, con l’eliminazione della Champions League che è soltanto il punto più basso di un’annata che è già da dimenticare. L’obiettivo ora deve essere quello di poter quantomeno blindare la qualificazione in Europa League con il terzo posto che viene sempre di più ...