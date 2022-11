Juventus | Allegri sorride | Bremer | Vlahovic e Di Maria a disposizione contro l’Inter

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nella giornata odierna la, dopo la sconfitta in Champions League con il Paris Saint-Germain, ha sostenuto una seduta di allenamento alla Continassa per preparare il big-match della tredicesima giornata di Serie A, in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Durante la sessione mattutina i calciatori più utilizzati mercoledì hanno svolto un programma di scarico, mentre il resto del gruppo ha effettuato delle esercitazioni per il possesso palla posizionato e combinazioni di gioco per le conclusioni su cross. Venerdì è in programma una nuova sessione al mattino. Buone notizie per il tecnico bianconero Massimilianoche, in vista del, ha recuperato tre pedine fondamentali comee Di, con ...