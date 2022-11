Calciomercato.com

Al termine delle otto settimane necessarie per il recupero dopo l'intervento chirurgico, è quindi arrivato il verdetto impietoso: nientefino a gennaio, niente Mondiale con la Francia. ......per cercare di concludere al meglio questo primo atto del campionato che prevede ancora tre...a essersi proposto con frequenza e in maniera non banale nei calci da fermo offensivi dellaper ... Juve: le tappe del 'caso' Pogba VIDEO | Serie A Con tappe di recupero ineludibili e comunque comprimibili fino ... in casa con il Monza giovedì 10 novembre e la trasferta con la Juventus di domenica 13, ultimo atto prima della sosta della A. La ...L'attaccante argentino spinge per tornare il prima possibile per arrivare al meglio al Mondiale in Qatar con l'Argentina ...