Juve | finalmente Allegri | Di Maria | Bremer e Vlahovic in vista del derby d' Italia

Sport Mediaset

Il centravanti serbo dovrebbe invece duettare con Milik in attacco, con Chiesa di scorta e Kean in dubbio per il problema alla coscia che lo ha cancellato da- Psg. Sarà più cauto il ...... con la consapevolezza di averFederico Chiesa a disposizione, confermare la fiducia alla fucina di talenti che lapossiede ed aspettando ancora il suo massimo condottiero, il suo ... Juve, la rimonta passa dai rientri: tris per Allegri con la ciliegina Chiesa - Sportmediaset Il secondo peggiore girone per un’italiana in Champions è ormai storia. L’attualità della Juventus è il derby d’Italia di domenica sera ...La Juventus riparte dopo la sconfitta con il PSG ... dall'inizio ma inserirlo nel corso della partita per un reinserimento meno brusco. Valutazioni finali nelle prossime ore, ma il recupero dei tre ...