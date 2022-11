Juve battuta dal Psg ma si qualifica per l' Europa League

Leggi su iltempo

(Di giovedì 3 novembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – Si è conclusa così come era iniziata l'avventura dellantus nella Champions2022/2023, ovvero con una sconfitta per 2-1 contro il Paris Saint-Germain. Bianconeri al quinto ko in sei gare che però non ha negato loro l'accesso ai sedicesimi di finale digrazie alla differenza reti visto che nell'altra gara del girone il Maccabi Haifa è stato sconfitto in casa dal Benfica 6-1. Per i parigini, invece, la beffa del secondo posto nel girone in virtù proprio dei 6 gol segnati dai lusitani in Israele. Psg in vantaggio al 13? con Mbappè. Messi serve il numero 7 sulla trequarti, l'attaccante francese fa fuori con un tunnel Gatti che invano cerca di trattenerlo per la maglia, evita Locatelli in scivolata e con un destro a giro infila Szczesny sul palo più lontano. Con questa rete, ...