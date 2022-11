Judo | Grand Slam Baku 2022 | l’Italia vuole proseguire il trend positivo in vista del Master

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) Comincia domani ildi, terzultimo evento stagionale del World Tour diche mette in palio punti molto importanti in chiave qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024.si presenta nella capitale azera con una squadra decisamente ambiziosa e competitiva, per provare a prolungare ildopo il fantastico risultato di Abu Dhabi (migliordi sempre per il movimento azzurro). Saranno 19 (10 uomini e 9 donne) ika del Bel Paese impegnati sui tatami della Heydar Aliyev Sport Arena, tra cui spiccano il fresco medagliato mondiale Christian Parlati e altri big a livello internazionale come Francesca Milani, Odette Giuffrida, Alice Bellandi, ...