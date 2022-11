Israele | Netanyahu trionfa | governera' con l' estrema destra

ostenta prudenza, ma non cosi' tanto da non ammettere di "essere vicino ad una grande vittoria". Se i 65 seggi di cui e' accreditata la sua coalizione di destra saranno confermati, non si ...Dopo 16 mesi all'opposizione e con il suo processo per corruzione in corso- che sarà ... caso previsto insolo per l'incarico di primo ministro. Ma Bibi sta assaporando anche il ...Con il 93% delle schede scrutinate, in attesa dei risultati ufficiali, è ormai chiaro il quadro che emerge, insieme con lo scenario politico che si va ...In questo quadro si inserisce un doppio elemento legato a Israele: l’accordo con il Libano e la vittoria di Bibi Netanyahu alle elezioni. Il primo punto non dovrebbe essere messo in discussione dal ...