Irene Pivetti | la nuova vita dopo la politica | cosa fa oggi

(Di giovedì 3 novembre 2022)alla mensa dei poveri Monza. La più giovane presidente della Camera ha cambiato decisamente. Le ultime notizie su di lei erano tutt’altro che positive ed esplose in piena pandemia. Nell’aprile 2020 infatti la Guardia di Finanza – sulla base delle inchieste aperte dalle procure di Savona, Siracusa, Roma e Imperia – con diverse operazioni aveva sequestrato circa mezzo milione di mascherine importate dalla Cina dall’azienda Only Logistic. Societò di proprietà di, in quanto ritenute non idonee e di scarsa qualità. Gli inquirenti erano risaliti a quattro fatture emesse dalla sua società alla Protezione Civile per la cessione di 15 milioni di mascherine per un totale di oltre 25 milioni di euro pagati. Per tale fatto, venivano ...

Monza -, 4 Aprile 1963, ex Presidente della Camera, ex deputata della Lega, conduttrice televisiva e imprenditrice, ha stravolto la sua vita. Oggi gestisce un ristorante sociale a Monza e ogni ...La ex parlamentare impegnata nel servizio pasti del locale Smack. "Ho preso una camera in affitto qui, perché lavoro dall'alba al ...Irene Pivetti, a metà degli anni Novanta, la più giovane presidente della Camera, ha conosciuto Monza venendo a fare jogging al Parco, da 'vip' sotto scorta. Da pochi giorni a questa parte torna a Mon ...Da un anno è responsabile delle start up per la cooperativa sociale Mac di Monza. Oltre al ristorante per i poveri, ma è frequentato anche da lavoratori e studenti, la onlus gestisce un pensionato. "C ...