Irene Pivetti | la nuova vita dell’ex politica | “Mi occupo di fragilità sociali”

, nuova vita: 'Offriamo lavoro a chi è in difficoltà'ha cambiato vita, l'ex presidente della Camera , finita al centro di un'inchiesta nell'era Covid per evasione fiscale e ...Oggifa la volontaria in una mensa per persone bisognose da 100 posti a Monza . Si sveglia presto la mattina, anzi ha preso in affitto un appartamento nei pressi, per essere più ...Da un anno è responsabile delle start up per la cooperativa sociale Mac di Monza. Oltre al ristorante per i poveri, ma è frequentato anche da lavoratori e studenti, la onlus gestisce un pensionato. "C ...La nuova vita di Irene Pivetti, la più giovane Presidente della Camera tra il 1994 e il 1996, deputata della Lega per tre legislature, quindi conduttrice televisiva e imprenditrice, ricomincia da ...