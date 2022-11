“Interstellar” | il nuovo beauty concept di Infinity da mettere sotto l’albero

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tutta l’immensità di un meraviglioso cielo stellato per risplendere di pura bellezza nei giorni di festa “Questa collezione evoca la bellezza di uno sguardo assorto a contemplare i cieli tersi e cristallini delle fredde notti di inverno, quando ogni stella sembra voler brillare più delle altre, trasformando il firmamento in uno spettacolare ed emozionante gioco di luci” Afferma Luigi Rizzello Direttore Creativo diCosmetics e look maker delle dive. “Conho voluto ricreare la magia avvolgente della luce riflessa nell’immensità – continua Rizzello – una costellazione di bagliori che scintillano per occhi dal look sofisticato ed elegante, delineati e definiti dal tocco purple della matita. Ad esso ho abbinato labbra dal colore pieno e festoso: ho scelto il rosso nella sua tonalità più pura, in formula gloss no-transfer, effetto ...