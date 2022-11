Interbrand | - Best Global Brands 2022 | Tesla cresce ancora ma Toyota resta leader nell' auto

Nasce così una classifica annuale - laGlobal Brands 2022 - che resta punto di riferimento per capire, a livello globale, quali siano i brand di maggior valore e che viene presentata ...leggi anche Hyundai Bayon GPL: oltre 1.300 km di autonomia Con oltre 120 mila dipendenti e 8 stabilimenti produttivi, secondo la classifica "Global Brand 2021" di, Hyundai è al 35° ...Consumer electronics giant Apple has been named top in the Best Global Brands 2022 listing for the tenth consecutive year, as technology-based retailers and the luxury sector dominated the annual ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...