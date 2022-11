Adnkronos

...del Center of Data Science and Complexity for Society della Sapienza di Roma Walter... Maurizio Vanni , museologo ed esperto di, descriverà come alcune app già disponibili "......del Center of Data Science and Complexity for Society della Sapienza di Roma Walter. ... Anche i musei si aggiornano: Maurizio Vanni, museologo ed esperto di, ci farà capire ... Innovazione, Quattrociocchi (Sapienza): "I social hanno cambiato in modo epocale l'informazione"