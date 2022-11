Infortunio Muriel | l’attaccante salterà Atalanta-Napoli? La situazione

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 novembre 2022) In vista della sfida casalinga contro il, l’farà a meno delLuis. Ecco le sue condizioni Luisieri ha fatto preoccupare molti in casa: durante l’allenamento a Zingonia ha riscontrato undelicata, soprattutto in vista dello scontro diretto per il primo posto contro ilal Gewiss Stadium. Ci sarà sabato sera? Attualmente risulta che il colombiano stamane si sottoporrà ad alcuni esami per capire l’entità dell’stesso, per poi prendere una decisione definitiva: capire quantomeno se è recuperabile per la panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.