Yahoo Finanza

Lo dice all'Adnkronos/Labitalia il presidente dell'Inail, Franco, commentando la campagna nazionale di comunicazione congiunta Inail e ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità ...Ad affermarlo, ad Adnkronos/Labitalia, Franco, presidente Inail, in occasione del convegno sulle prassi virtuose in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, in corso presso l'... Infortuni, Bettoni: "Campagna Inail-Mims per sensibilizzare sui rischi della professione autotrasporto merci" Roma, 3 nov. (Labitalia) - “La campagna si colloca tra le iniziative previste nell'ambito del protocollo sottoscritto il 31 luglio 2020 - con durata ...(Adnkronos) - “La campagna si colloca tra le iniziative previste nell’ambito del protocollo sottoscritto il 31 luglio 2020 - con durata triennale - tra Inail e il Ministero delle infrastrutture e dell ...