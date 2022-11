Indie Book Fest | a Milano il primo festival del libro indipendente

gazzettadimilano.it

...prepara a rompere ogni indugio e la regina della notte - titolo di cui gode la tuberosa nelle... forse di parte, nel suo libro "Theof Parfumes" (1865): Londra e Parigi sono i quartier ...Per saperne di più su Cleio, vi rimandiamo all' intervista che A ntonella De Simone, creatrice del progetto, ha rilasciato al nostro podcastin occasione della Bologna Children'sFair 2022. Indie Book Fest giovedì 10 a Casa Nervesa. Il 10 Novembre Milano ospiterà la prima edizione dell'Indie Book Fest, il primo festival dedicato agli autori che pubblicano in modo indipendente.They take chances on new writers, their book covers are often edgier and they resurrect some writers for a new generation. I started thinking more about indies while following the antitrust case ...