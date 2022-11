Agenzia ANSA

Un 26enne egiziano e la sua compagna, coetanea romena e, residenti a Monza, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver messo a segno una violenta rapina a un compro oro di Sesto San Giovanni (Milano). Incinta rapina lingotto da 30mila euro con compagno, presi MONZA. Un 26enne egiziano e la sua compagna, coetanea romena e incinta, residenti a Monza, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver messo a segno una violenta rapina a un compro oro di Sesto San Giovanni (Milano). I 26enni avevano rubato un lingotto. Il titolare, dopo averli sorpresi, era stato preso a pugni e testate in faccia. I due, infine, lo avevano anche denunciato per aggressione.