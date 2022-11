In Italia 99 reazioni avverse ogni 100 000 dosi di vaccino | il 18% gravi

(Di giovedì 3 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – L’Agenziana del Farmaco ha pubblicato il tredicesimo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini anti-Covid-19. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 settembre 2022 per i vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso. Nel periodo considerato sono pervenute 139.548 segnalazioni su un totale di 140.689.690 disomministrate (tasso di segnalazione di 99100.000), di cui l’81,5% riferite a eventi non, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Nel terzo trimestre del 2022 i tassi di segnalazione relativi alla 1a dose restano più elevati rispetto allesuccessive e sono ...

Italpress

