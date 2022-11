In Humanitas Gavazzeni la prima scuola italiana di artroscopia dell’anca | l’intervento che ritarda la protesi

(Di giovedì 3 novembre 2022) È una patologia piuttosto frequente che interessa il 30% della popolazione mondiale: si chiama conflitto femoro-acetabolare ed è un’anomalia ossea a livello dell’articolazioneche, con il passare del tempo, può sviluppare un’artrosi. Diffusa specialmente tra i giovani e gli sportivi che sottopongono le articolazioni a forti sforzi e stress, per trattarla è possibile ricorrere all’: una procedura chirurgica mini-invasiva che, attraverso piccole incisioni, “modella” le superfici articolari che iniziano ad avere problemi artrosici dovuti proprio al conflitto femoro-acetabolare. Per apprendere questa tecnica in tutte le sue sfaccettature è necessaria una pratica sul campo; per questo la Societàdi(SIAGASCOT) ha organizzato la...

Humanitas Gavazzeni

È la nuova frontiera della cardiochirurgia robotica in telementoring sperimentata per la prima volta in Europa dall'ospedaledi Bergamo per impiantare un bypass coronarico a ...L intervento di cardiochirurgia robotica Alessia mantiene la promessa e, rientrata dalle vacanze, prenota una visita all'di Bergamo , il primo ospedale italiano ad aver attivato ... In Humanitas Gavazzeni la prima scuola italiana di artroscopia dell'anca Leggi su Sky TG24 l'articolo Cardiochirurgia, all’Humanitas Gavazzeni robot e smartglasses per salvare il cuore ...Genova. Sono stati presentati i 143 Centri cefalee italiani aderenti al progetto di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che al loro interno offrono percorsi e ...