(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUscirà fuori da una competizione tra 18 giornalisti il nome del prossimo ‘specialista della comunicazione istituzionale e dei rapporti con i media’ di. Parliamo dellaavviata dal Comune di Benevento, con un avviso pubblicato il 26 settembre scorso, e finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un posto da categoria D. Il, ricordiamo, era aperto esclusivamente agli iscritti all’Ordine dei giornalisti professionisti. A leggere gli atti con cui il Comune ha reso pubblico l’elenco dei candidati ammessi (foto in pagina) non ci sarebbero state domande respinte. Con sole 18 candidature, dunque, non sarà necessaria la prova preselettiva (automatica al raggiungimento delle 40 candidature). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

In diciotto rispondono al bando di palazzo Mosti per la selezione di un giornalista