Ilary Blasi nuovo amore | chi è Edoardo? Ecco tutta la verità sul presunto nuovo fidanzato FOTO

Corriere dello Sport

paparazzata con un uomo misterioso: ecco chi è Laè stata beccata a cena in dolce compagnia. Diva e Donna rivela che nella notte'è uscita con un uomo'. Si chiamerebbe Edoardo ...'Le borsette disono tornate a casa sane e salve (le scarpe, pare, ancora no). Alla fine è stato Francesco Totti a compiere il primo passo . Riportando indietro l'ampio assortimento di ... Ilary Blasi, notte horror con gli amici mentre Totti è ad Abu Dhabi Chi è il nuovo fidanzato di Ilary Blasi Come sappiamo, Francesco Totti è pronto a convivere con Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma. La coppia ben presto si trasferirà in un meraviglioso attico a Roma ...Tommaso Zorzi ha rotto il silenzio, a modo suo, in merito alla voci relative alla fine della relazione con Tommaso Stanzani ...