Ilary Blasi a cena con un altro uomo | la prima foto Ecco chi è

(Di giovedì 3 novembre 2022) Mentre Francesco Totti è pronto per la convivenza con Noemi Bocchi,è stata immortalata per lavolta con un. I paparazzi di Diva e Donna hanno beccato la conduttrice a ...

Mentre Francesco Totti è pronto per la convivenza con Noemi Bocchi,è stata immortalata per la prima volta con un altro uomo. I paparazzi di Diva e Donna hanno beccato la conduttrice a Roma, in compagnia di Edmondo Israilovici. Lui è proprietario e ...Il nuovo numero di Diva e Donna ha pubblicato in esclusiva la foto di a cena con un uomo sconosciuto al mondo dello spettacolo. Fino ad ora sono stati tanti i nomi accostati alla famosa conduttrice ...