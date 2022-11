Il Regno Unito nel tunnel della recessione La sentenza della BoE

(Di giovedì 3 novembre 2022) Chissà cosa avrà pensato Rishi Sunak, l’ex cancelliere dello Scacchiere, ora capo del governo inglese, con l’obiettivo, dichiarato di risollevare ildalla polvere, dopo la fallimentare esperienza dell’esecutivo Truss. Perché l’uno-due arrivato dalla Banca centrale inglese è di quelli che stenderebbe anche il più bravo degli incassatori. La Bank of England ha alzato i tassi di interesse di 75 punti base, il più grande rialzo singolo dal 1989, ma ha utilizzato un tono accomodante nel tentativo di moderare le aspettative del mercato per un ulteriore inasprimento aggressivopolitica monetaria. Una stretta monetaria che fa male, ma forse inevitabile, dal momento che l’aumento di 75 punti base porta il tasso bancario al 3%, registrando così l’ottavo rialzo consecutivo. Ora, ha sottolineato la BoE, ...

... i quali hanno danneggiato la credibilità del. "Ciò avrà un effetto duraturo - ha detto - Dovremo lavorare molto duramente per metterlo nel passato". E rispetto alla pressione sui Titoli ...E oltre alla Germania c'è il, dove di rave ce ne sono tantissimi: anche in questo caso le località sono segrete, spesso sono vecchi capannoni industriali dismessi o grandi spazi pubblici. ...Bottone saltato Ago e filo e il vestito torna nuovo. Niente più sprechi da Zara, marchio leader nella fast fashion, che lancia un progetto pilota per riparare e rivendere i propri ...Fa eccezione la sola Londra, dove la Bank of England ha aumentato il costo del denaro, come da attese, al 3%, il massimo da 14 anni, ma lasciando capire come le aspettative sul picco massimo della ...