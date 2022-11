Il Psg secondo nel girone e mina vagante col Liverpool negli ottavi di Champions

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il Psgnel. Clamorosa la vittoria del Benfica in casa del Maccabi Haifa: 6-1 e rete all’ultimodi Joao Mario. A questo punto il Psg è tra le seconde edei prossimidi. PRIME CLASSIFICATE Chelsea Real Madrid Napoli Manchester City Benfica Bayern Tottenham Porto SECONDE CLASSIFICATE Milan LipsiaDortmund Psg Inter Eintracht Francoforte Brugge IL NAPOLI Nell’urna dellail Napoli potrà pescare una squadra tra Brugge, Eintracht Francoforte, Borussia Dortmund, PSG, Lipsia. Il Benfica inguaia il Psg e potenzialmente anche il Napoli. Il Benfica ha vinto 6-1 in casa del Maccabi ...

Chiesa, che si era infortunato a gennaio al crociato anteriore, è entrato in campo neltempo della sfida di Champions tra la Juventus e il. Quando è entrato in campo, a un quarto d'ora ...Ma tant'è, il Benfica si impone 6 - 1 sul Maccabi Haifa, ile per la Juve arrivano il terzo posto e il premio di consolazione chiamato Europa League. In&Out Una Juve decimata dagli ...Incredibile impresa del Benfica che grazie alla goleada per 1-6 rifilata al Maccabi Haifa, riesce a “rubare” il primo posto nel girone al PSG all’ultimo secondo. I portoghesi salgono 14 punti nel ...All'ultimo minuto di gioco, un gol di Joao Mario al Sammy Ofer Stadium di Haifa, contro il Maccabi, ha cambiato la situazione di classifica del girone H di Champions League, consentendo ai portoghesi ...