Il proprietario del terreno del rave di Valentano | «Il decreto? Giustissimo | io ho avuto danni per 300 mila euro»

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 novembre 2022) Piero Camilli è ildelnel Viterbese dove l’anno scorso venne organizzato unche andò avanti per otto giorni. All’epoca accusò i partecipanti di aver ucciso le sue pecore. E oggi in un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale esulta per ilanti-del governo Meloni: «Ha idea di cosa succeda in questi raduni dove alcol e droga sono i protagonisti?», esordisce Camilli nel colloquio con Luca Mantignoni. «Dieciscatenati a cui sembrava fosse tutto permesso. C’erano addirittura auto senza targa», ricorda oggi. E racconta: «Ilche fu invaso e occupato per giorni era ridotto così male che l’anno successivo non l’ho potuto neanche seminare, quindi ho perso il raccolto. Un conto di 300 ...