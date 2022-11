Il monito del Papa | «Ogni guerra è la morte della verità Impegniamoci ovunque per la pace»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 novembre 2022) In visita in Bahrein ilè tornato a lanciare il suo forte appello per lain tutti i Paesi del mondo teatro di conflitti. «Oggi – ha detto il Pontefice – assistiamo,giorno di più, ad azioni e minacce di. Penso, in particolare, alla realtà mostruosa e insensata, chesemina distruzione e sradica speranza. Nellaemerge il lato peggiore dell’uomo: egoismo, violenza e menzogna. Sì, perché la, rappresenta anche la». L’appello delper la: «e davvero» L’appello di ...