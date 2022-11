Il mondo è in fiamme ma l’Italia pensa ai rave party. La falsa partenza del Governo Meloni

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 novembre 2022) È iniziato il mese di novembre, quindi si comincia a intdere la fine del 2022. Un anno che, partito male, con il passare dei giorni, ha aggiunto tutti i presupposti per concludersi peggio. L’affermazione vale per ilintero, per l’ Occidente in maniera ancor più accentuata.Un fenomeno particolarmente pericoloso che sta accompagnando il conflitto in Ucraina è il disordine di ogni genere in buona parte provocato da esso. Sta serpeggiando a tutte le latitudini e in Italia in modo particolarmente marcato. È un tipo di disordine particolare, quello che si sta impadronendo del Bel Paese e, come tale, particolarmente dannoso. Ha già permeato con buona forza il settore dell’informazione, producendo problemi imbarazzanti sia all’interno del Paese che fuori di esso. Riflettendo solo su una parte , quella diffusa dalla TV e dalla radio di stato, nei ...