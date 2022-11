Il marò Latorre chiede un maxi-risarcimento allo Stato | «Confido nel nuovo governo | da sempre sensibile con noi»

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 novembre 2022) IlMassimilianoha fatto causae chiesto unmilionario. L’accusa è di esserecostretto a tornare in India, dove rischiava – insieme al collega Salvatore Girone – la pena di morte, anziché avere la possibilità di rimanere in Italia per fare carriera e mettere su famiglia. A rivelarlo è il Fatto Quotidiano, che ricorda come i due militari siano rimasti per 106 giorni rinchiusi in carcere nel Kerala.e Girone erano stati accusati di aver ucciso nel 2012 due pescatori indiani, scambiandoli per pirati. Dopo otto anni trascorsi in un limbo giudiziario, nel 2020 ottengono lo spostamento del processo in Italia e nel 2021 il gip di Roma archivia le accuse nei loro confronti. A difendere, tuttora in ...