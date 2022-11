Il governo parla di sfratti ma non di disagio abitativo | appuntamento al 5 novembre

(Di giovedì 3 novembre 2022) La neo presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha appena ricevuto la fiducia dalle Camere e in entrambi i rami delmento. Le relazioni presentate, sulle quali la maggioranzamentare ha votato la fiducia, non hanno mai citato alcune parole chiave nell’ambito delle disuguaglianze. La Presidente del Consiglio ha citato le questioni legate agli(40.000 sentenze l’anno, 150.000complessivi in esecuzione), delle famiglie nelle graduatorie per l’accesso ad una casa popolare (600.000 nel nostro Paese). Mai citata la necessità di intervenire con manutenzioni straordinarie nel milione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (di Ater/Aler e Comuni) lasciati nel più completo degrado e in tale contesto sulla necessità di portare al recupero e al riutilizzo delle 50.000 case popolari ...

Il Fatto Quotidiano

