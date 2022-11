Il giornalista Sandro Ruotolo intubato e sedato in ospedale | «Vivo grazie al sistema sanitario nazionale»

(Di giovedì 3 novembre 2022) «Finalmente il peggio è passato». Inizia così il racconto dele senatore uscente del Gruppo Misto, che con un post su Facebook ha raccontato di esser stato colpito da un broncospasmo improvviso. «Solo ora vi posso raccontare quello che mi è successo negli ultimi dodici giorni», continua sui social il 67enne che nelle scorse ore è stato trasferito dalla rianimazione a un reparto di degenza ordinaria di unromano. Insieme al racconto, il cronista anti-mafia ha pubblicato anche una foto in cui è ritratto parzialmentesul letto d’. «Mi hanno preso in tempo – scrive-. Domenica 23 ottobre. Un broncospasmo mi blocca la respirazione. Chiamo il 118. In 4 minuti arriva l’autoambulanza. Perdo subito conoscenza. Codice ...

