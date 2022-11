Il Feyenoord vince 1-0 | la Lazio saluta l’Europa League

(Di giovedì 3 novembre 2022) Rotterdam – Piove tanto a Rotterdam e la tempesta si abbatte sui giocatori di Sarri. Laperde 1-0 con il, retrocedendo in Conference. Nel primo tempo tante occasioni per i biancocelesti (soprattutto per Felipe Anderson), ma nella ripresa arriva il vantaggio olandese del neo-entrato Gimenez. Nel finale espulso Romero. In aggiornamento…

20.49 Europa League,- Lazio 1 - 0 La Lazio paga la sconfitta di Rotterdam con la 'retrocessione' alla ... Anderson si presenta davanti a Bijlow, cheil duello. Al 64' scontro fra ...Ilha battuto la Lazio per 1 - 0, in una gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Il gol decisivo di Gimenez al 64'. Espulso nel finale Luka Romero nelle file ...Sarebbe bastato un pareggio per il primo posto e invece nell’altra partita del girone, il Midtjylland vince 2-0 contro lo Sturm Graz e, insieme al Feyenoord (vincitore del gruppo), si qualifica per la ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...