Il debutto di Giorgia Meloni in Europa | «La voce dell’Italia sarà forte»

(Di giovedì 3 novembre 2022) Oggi la presidente del Consiglioè ala Bruxelles.incontrerà la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. E in un post su Facebook ha preannunciato gli argomenti degli incontri: «Oggi sarò a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni europee. Lain: siamo pronti ad affrontare le grandi questioni, a partire dalla crisi energetica, collaborando per una soluzione tempestiva ed efficace al fine di sostenere famiglie e imprese e mettere un freno alla speculazione». su Open Leggi anche:rivendica il decreto ...

Oggi la presidente del ConsiglioMeloni è ala Bruxelles . Meloni incontrerà la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola , la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen , il presidente del ...di Redazione Online La presidente del ConsiglioMeloni è oggi a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni europeeMeloni è oggi a Bruxelles, per il suo primo incontro con i vertici dell'Unione europea da quando è presidente del Consiglio. "La voce dell'Italia in Europa sarà forte", ha scritto la premier ...Affrontare le grandi questioni, come la crisi energetica, e lavorare per una soluzione efficace per sostenere famiglie e aziende, oltre a mettere un freno alla speculazione. Giorgia Meloni oggi è a Br ...Dalla revisione del Pnrr all'energia, dalla riforma del Patto di stabilità ai migranti e alla supremazia del diritto Ue su quello nazionale: sono tanti i dossier aperti tra Italia e Ue a cui dovrà met ...