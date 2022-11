Il cuore di Simeone batte forte per il Napoli | “Lo sognavo da bambino Ho fatto di tutto per venire qui”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 3 novembre 2022) Giovannirivela che sognava ilsin daed hadiper il trasferimento assieme al procuratore Giovanni, sin da, sognava il. L’attaccante argentino lo rivela a Valter De Maggio, nell’intervista esclusiva su Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss. Nel salotto consueto con l’emittente ufficiale del Calcio, il Cholito esordisce parlando dei goal in Champions League: “Giocare in Champions League è stato un sogno che ho realizzato. Abbiamo dimostrato di essere una squadra, competitiva, dobbiamo continuare così. Seguiremo con attenzione il sorteggio, ma non abbiamo preferenze, saremo pronti per dimostrare il nostro valore. ...