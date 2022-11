Il Brasile non estrada Robinho | ma può eseguire la pena

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 3 novembre 2022) Sulla base dell’articolo quinto della Costituzione, ilha negato l’estradizione dell’ex attaccante del Milan, condannato in Italia in via definitiva a nove anni di carcere, per violenza sessuale di gruppo. Tuttavia, grazie alla cooperazione giuridica, l’Italia può chiedere il trasferimento dell’esecuzione dellain. Lo riporta l’ANSA, sottolineando che l’articolo quinto della L'articolo proviene da Calcio e Finanza.