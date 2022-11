Ibrahimovic su Haaland | “Spero che l’ego di Guardiola non lo ostacoli”

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Zlatanparla di Erlinge punge Pep. “Mi piace moltissimo – dice lo svedese in un’intervista a Canal+ a proposito dell’attaccante del Manchester City – è un giocatore molto intelligente, non fa cose che non sono alla sua portata, non scende a giocar palla, aspetta davanti alla porta e segna. Mi ricorda giocatori come Inzaghi, Trezeguet e Vieri. Anzi, è una nuova versione di tutti e tre”. Poi la stoccata al suo ex allenatore ai tempi del Barcellona: “Sepuò farlo migliorare? Dipende dalche avrà: se lo lascia diventare più grande di lui o no. A me e agli altri non l’ha permesso. Non sei mai più grande della tua società, ma quando un bambino diventa forte può facilmente produrre introiti”. SportFace.