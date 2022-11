I prelemi al Maurizio Costanzo Show | Giulia e Pierpaolo nella 5^ puntata

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ildiventerà ben presto l’appuntamento fisso deicontinuando di questo passo. Dopo l’ospitata della settimana scorsa che ha regalato tanti momenti piacevoli ai fan diPretelli,per il quinto appuntamento con il suo talkha invitato ancheSalemi. I due ex gieffini faranno parte del ricco parterre dellache andrà in onda domani sera, venerdì 4 Novembre, in seconda serata, su Canale 5.: tutti gli ospiti della quintaTantissimi ospiti per il nuovo appuntamento con il talkregistrato dal Teatro Pariollin di Roma. Per la ...