I medici sospesi per non essersi vaccinati sono meno dell’1 per cento del totale

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il 1° novembre 2022 è ufficialmente scaduto l’obbligo vaccinale per il personale sanitario impiegato «in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie» e per quello «delle strutture che effettuano attività sanitarie e sociosanitarie». Il decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 (modificato con il decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022) aveva inizialmente fissato al 31 dicembre la data per il via libera deinon, ma uno dei primi provvedimenti varati dal governo Meloni ha anticipato i tempi del reintegro. Durante la conferenza stampa del 31 ottobre scorso, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha giustificato il provvedimento con la necessità di far fronte a un «enorme problema di organico» del sistema sanitario italiano, argomento menzionato anche dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha parlato di una ...