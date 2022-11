I bracciali fatti con lo pneumatico della McLaren di Ayrton Senna sono pezzi unici e rarissimi

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 3 novembre 2022) Sentire il mitoFormula 1 sulla propria pelle, accompagnato dal pensiero che ciò che si indossa è legato a doppio filo con la leggenda di. Da adesso si può. L'idea è venuta a Giancarlo Medici, titolare di Mongrip, che ha pensato e ideato una serie diin special edition partendo niente meno che da unodi Formula 1. Ma non unoqualsiasi, perché per tutti gli appassionati di Formula 1 dire Donington 1993 è come aprire le porte su una delle gare più mitichestoria del motorsport. Quella gara sul bagnato Era il Gran Premio d'Europa del 1993, corso sul Circuito di Donington Park, in Inghilterra, l'11 aprile 1993. Gara disputata in condizioni estreme, con scrosci di pioggia violenti e condizioni del tracciato che ...