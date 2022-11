Humanity 1 | Tajani chiarisce | «Chiediamo dalle parte delle Ong il rispetto delle regole europee»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 novembre 2022) Sul caso1 continua il botta e risposta tra Roma e Berlino. La posizione dell’Italia è chiara. E la esprime il ministro degli Esteri, Antonio. «La Germania è un nostro grande interlocutore, è un Paese amico». Ma, ha dichiarato a Berlino, intervistato dalla Rai, «quando c’è da dare qualche messaggio, soprattutto sul tema dell’immigrazione, lo facciamo con determinazione per garantire il». «Le ong rispettino le» Il ministro degli Esteri ha puntualizzato: «Abbiamo soltanto chiesto che le naviong rispettino lequando salvano qualcuno in mare e poi chiedono di attraccare nei porti più vicini. Lo abbiamo fatto in ...