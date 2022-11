Hockey ghiaccio | Alps League 2022 | l’Unterland vince ancora! Sconfitta per Merano

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) Arriva la quarta vittoria consecutiva pernel Campionato-2023 disul: la squadra di Bolzano ha infatti regolato fuori casa il Klagenfurt II,ndo per 0-2 e volando al terzo posto in classifica con 32 punti. Un match cominciato nel migliore dei mondi per Cavaliers, abili a passare in vantaggio al 19:45 con Wieser; dopo un secondo tempo a reti bianche, gli uomini di Olli Hällfors hanno quindi chiuso i conti nell’ultimo atto, sempre per mano di Wieser con un goal siglato al 17:48. Cade invece, il quale nulla ha potuto contro la corazzata del Salzburg 2, al momento seconda della lista con 33 punti: gli altoatesini, rimasti in partita fino al secondo periodo, hanno dovuto alzare bandiera bianca solo ...