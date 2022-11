“Ho partorito da poco e sono costantemente giudicata da mia madre…”

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 3 novembre 2022) Buongiorno dottoressa, le scrivo perchémamma dae mi sentoda mia madre. È spesso a casa mia per aiutarmi col bambino perché il mio compagno lavora, ma continua a dirmi che sbaglio a fare le cose: dal cambio del pannolino alla posizione in cui lo allatto e così via. Iogià molto insicura di natura, e così le cose stanno peggiorando. Sto vivendo nell’ansia di sbagliare tutto e l’idea di essere una cattiva madre non è lontana. Come posso risolvere la situazione? Non vorrei allontanare mia madre malamente da casa: ha un carattere autoritario di natura, ma è pur sempre mia madre. La ringrazio se vorrà rispondermi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.