“Ho il cancro” | la scioccante rivelazione del campionissimo tedesco

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il portierone di Bayern Monaco e Germania, Manuel Neuer ha confessato su Instagram di lottare da tempo contro un. Divenuto uno dei migliori portieri al mondo in giovanissima età, Manuel Neuer ha esordito in Bundesliga con la maglia dello Shalke 04 quando aveva appena 19 anni. Da quel momento in poi si è imposto come uno dei migliori portieri di Germania e del Mondo, arrivando a vincere tutto a livello di club con il Bayern Monaco e aggiungendo ai suoi successi un mondiale da protagonista nel 2014. Oggi, a 36 anni, Manuel Neuer rimane uno dei migliori portieri al mondo per affidabilità e interpretazione del ruolo, anche se ultimamente è stato spesso fuori per infortunio. In queste settimane il Bayern Monaco ha dovuto fare a meno di lui perché, ufficialmente, si è infortunato ad una spalla ad inizio ottobre. Il suo ritorno in campo è ormai ...