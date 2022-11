Highlights e gol Real Sociedad-Manchester United 0-1 | Europa League 2022 2023 VIDEO

Nella gara dell'ultima giornata della fase a gironi di Conference League, la Fiorentina vince per 3 - 0 in casa del Riga. InBarak, Cabral e ......con il Feyenoord con cinque o piùdi scarto e il Midtjylland batte lo Sturm con undi ... Dopo il fischio finale glidella gara e l'evento integrale saranno a disposizione per la ...Un'ottima Fiorentina vince e convince a Riga contro i lettoni e chiude al meglio il girone A di Conference League. Viola subito in vantaggio con un colpo di testa di Barak, poi nel primo tempo prima C ...RFS Riga - Fiorentina 0-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida della sesta giornata del Gruppo A di Europa Conference League 2022/23.