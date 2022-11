Highlights e gol Maccabi Haifa-Benfica 1-6 | Champions League 2022 2023 VIDEO

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ilcon glie i gol di1-6, match valevole per la sesta giornata del gruppo H della. Impresa dei lusitani, che travolgono il club israeliano e riescono a vincere il girone in extremis. Chery su rigore risponde al vantaggio di Ramos, ma nella ripresa ildilaga. Segnano Musa, Grimaldo, Rafa Silva, Henrique Araujo e Joao Mario. In alto ilcon le immagini salienti. ECCO PERCHE’ PSG SECONDO EPRIMO SportFace.

