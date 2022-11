Highlights e gol Juventus-Psg 1-2 | Champions League 2022 2023 VIDEO

Il video con glie idi Milan - Salisburgo, sesta giornata del gruppo E di Champions League 2022/2023. Vittoria larga per i rossoneri, che passano in casa per 4 - 0, strappando quindi con ampio merito ...Il video con glie idi Juventus - Psg 1 - 2, match valido per la sesta giornata dei gironi di Champions League 2022/2023. All'Alllianz Stadium Mbappé firma il vantaggio con und'autore, poi però ...Maccabi Haifa - Benfica 1-6 highlights e gol: le azioni principali della sfida della sesta giornata del Gruppo H di Champions League 2022/23.Missione compiuta per il Milan che torna a superare la fase a gironi di Champions League dopo nove anni. Nonostante i due risultati su tre a disposizione, i rossoneri chiudono in bellezza il girone ...